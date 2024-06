Biden, niente cena con Mattarella perché «affaticato»: come sta? Gli altri impegni saltati e quel video in cui sembra «freezato»

C'è preoccupazione negli Stati Uniti per le condizioni di salute di Joe Biden, che salterà la cena offerta da Sergio Mattarella al Castello Svevo di Brindisi per i capi di Stato e di governo presenti al G7. Secondo quanto rivelato dal suo entourage, il presidente americano sarebbe «affaticato» per gli impegni che ha dovuto affrontare negli ultimi giorni. Biden è infatti alla seconda trasferta europea in poco meno di una settimana.

Biden salta la cena con Mattarella: come sta?

«Saranno due giorni pieni zeppi di impegni, non ne farei un caso se il presidente salta una cena», ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. «Ci saranno molti incontri, molte sessioni di lavoro come sapete», aveva detto quest'ultima nel corso di un briefing. «Il presidente - aveva aggiunto - sarà molto impegnato per i due giorni, due giorni e mezzo in Italia».

Biden, che con i suoi 81 anni è il presidente in carica più anziano degli Stati Uniti e si sta candidando ad un secondo mandato, è arrivato la notte scorsa a Brindisi dopo che era rientrato negli Usa domenica dalla visita in Francia per l'80esimo anniversario del D-Day. Inoltre, la sera prima della partenza per l'Italia, Biden aveva dovuto fare una tappa non prevista in Delaware per incontrare Hunter Biden, subito dopo che il figlio era stato giudicato colpevole di aver acquistato un'arma nascondendo la sua tossicodipendenza.

Gli altri impegni saltati

Ma al di là delle smentite, come evidenza la Cnn, resta il fatto che è questa è già la quarta volta che Biden salta o lascia in anticipo una cena ufficiale con i leader mondiali. Nel 2022, il presidente Usa non ha partecipato alla cena a Bali. Nel 2023 ha poi lasciato in anticipo la cena di Hiroshima per tornare in albergo e parlare con i funzionari della Casa Bianca che stavano negoziando con il Congresso l'accordo sul tetto del debito. Anche al vertice della Nato in Lituania ha saltato la cena con i leader.

Il video in cui sembra "freezato"

Negli ultimi mesi, sono diventati virali sul web video in cui Biden mostra comportamenti insoliti durante le sue uscite pubbliche. Immagini che alimentano le più disparate teorie sulle condizioni di salute dell'81enne, che appare spesso svagato o poco reattivo. L'ultimo risale a tre giorni fa: durante un recente concerto alla Casa Bianca per celebrare il Juneteenth, Biden sembrava bloccato - o «freezato» come ha commentato sarcasticamente qualche utente dei social - mentre era in prima fila circondato dai partecipanti che invece ballavano euforici.

Il video ha fatto discutere molto gli utenti sul web, tra battute scherzose e preoccupazione crescente per la salute del presidente degli Stati Uniti.