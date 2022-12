Bianca Balti e l'operazione al seno: «Mi sottoporrò a una doppia mastectomia preventiva»

«Aiutatemi perché ho perso il sentimento che mi ha portata qua, mi sono smarrita nell’autocommiserazione». Sono parole dettate dall'angoscia e dalla preoccupazione quelle pronunciate dalla modella Bianca Balti, che si rivolge ai fan prima di affrontare un intervento di masectomia per la rimozione dei seni.

Una scelta fatta per motivi di salute: le è stata diagnosticata la mutazione genetica che aumenta il rischio di contrarre un tumore al seno e alle ovaie. Pe questo aveva deciso di farsi rimuovere preventivamente ovaie e tube. E ora l'8 dicembre si sottoporrà a una masectomia preventiva a Los Angeles.

Le parole alla figlia: «La mamma si opera perché ama la vita»

La modella 38enne originaria di Lodi è mamma di Matilde, 15 anni, e Mia, 7. Prima degli interventi di rimozione delle ovaie e delle tube, la modella si è sottoposta a un ciclo di stimolazione ovarica e ha fatto congelare alcuni ovociti nel caso volesse diventare nuovamente mamma in futuro per una terza volta.

Prima dell'intervento ha aggiornato i fan sul suo stato di salute: «Mamma si opera perché ama troppo la vita. Così ho detto a Mia e così dico anche a voi. Giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 11.00 di Los Angeles, per l’ennesima volta Bianca sceglie la vita».

Bianca Balti, cosa è la mutazione genetica Brca1

La diagnosi ricevuta dalla modella è la mutazione genetica BRCA1 che aumenta il rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie. è la stessa diagnosticata anche ad Angelina Jolie, che a sua volta aveva scelto la masectomia preventiva.

Ai followers ha spiegato: «Verrò ricoverata per l‘asportazione preventiva del tessuto mammario». In questo momento difficile ha chiesto aiuto ai tanti che la seguono: «Ed ora che non posso più tirarmi indietro, egoisticamente, mi rivolgo a voi. Per sentirmi dire quanto sono coraggiosa, che sto facendo la cosa giusta, che vi sono d’ispirazione. Perché ho perso il sentimento che mi ha portata qua; mi sono smarrita nell’autocommiserazione».

