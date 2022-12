Bianca Balti, come sta? La modella posta la foto su Playboy prima dell'intervento al seno, poi rassicura i fan: «Sto bene e ho fame»

«Sto bene!» con queste parole in una storia Instagram Bianca Balti informa i suoi fan dopo l'intervento al seno presso al Providence Saint Joseph Medical Center in California. La top model ha scelto di sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva in quanto le è stata diagnosticata una mutazione genetica BRCA1, che la espone a un rischio maggiore di contrarre tumore al seno e alle ovaie. E se il giorno prima dell'operazione per rimuovere entrambi i seni aveva pubblicato alcune storie che la mostravano impaurita e preoccupata, poco prima di entrare in sala operatoria aveva scelto di sdrammatizzare: «Ode alle mie tette» aveva scritto postando una vecchia copertina di Playboy in cui compariva.

Il messaggio dopo l'operazione: «Sto bene e ho fame»

«I'mm goooood! L'operazione è andata tutto bene, avevo un bel dolorino quando mi sono svegliata, mi hanno dato delle robe per il dolore e adesso sono in camera mia. Ho anche la televisione e ho anche un crocifisso. Ragazzi, niente, vi volevo solo dare un update, sono molto felice…e basta, continuerò a darvi updates anche se non ve ne frega niente» scrive nelle stories la top model. Poi posta la gelatina che è costretta a mangiare nel post operatorio e aggiunge: «Ho famissima mi mangerei hambuger e patatine fritte, ma tipo 5!».

«Ode alle mie tette» e pubblica la foto su Playboy

Poco prima dell'operazione la modella ha pubblicato anche delle foto di una sua copertina di Playboy scrivendo: «Un'ode alle mie tette che mi hanno donato un sacco di soddisfazioni e sono sicura continueranno a farlo» e anche uno scatto mentre entrava in sala operatoria con il messaggio: «Prontissima a ridurre del 95% il mio rischio di contrarre un tumore al seno». Tra i migliaia di commenti, spunta anche quello di Chiara Ferragni: «In bocca al lupo baby!» scrive l'influencer.

Bianca Balti, perché si è operata al seno

La top model 38enne ha scoperto tempo fa di avere la mutazione genetica BRCA1, che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie. Si tratta della stessa mutazione che ha Angelina Jolie e che l'ha portata a prendere la stessa decisione qualche anno fa. La Balti aveva dato l'annuncio dell'operazione sui social spiegando di amare «troppo la vita per non fare il possibile per preservarla» e di volere che le sue bambine trovassero in lei «la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate». In modo molto sincero non aveva nascosto di sentirsi «fragile e spaventata dall'idea di dover dipendere dagli altri».

