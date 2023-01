Bianca Atzei è diventata mamma: nato Noa Alexander. L'annuncio con Stefano Corti: «Finalmente»

Bianca Atzei è diventata mamma. La cantante ha fatto sapere sui social di aver dato alla luce oggi, 18 gennaio, il suo primo bambino. Il nome del piccolo, avuto con il compagno Stefano Corti, è Noa Alexander.

«Finalmente. Noa Alexander», scrive mamma Bianca sui social a corredo di uno scatto che la ritrae nel letto della clinica Mangiagalli, situata a Milano, accanto al neonato e al compagno Stefano. La felicità negli occhi dei genitori che abbracciano per la prima volta il loro primogenito.

Tantissimi gli auguri e i messaggi che arrivano dagli amici, colleghi e i fan della coppia. Da Elena Santarelli a Chiara Nasti, Le Donatella e Rosa Perrotta. Insomma, la foto ha fatto in pochi minuti il pieno di like e commenti.

La riflessione

«In questi nove mesi ho capito che nessuno può dirti cosa fare e come fare. Ogni donna è diversa e vive in modo diverso la gravidanza. Le tue emozioni sono sempre in movimento e i tuoi umori oscillano che a volte ti innervosisce ancora di più non poterli controllare», questo le parole di Bianca Atzei a pochissimi giorni dal parto.

E ancora: «C’è chi ti dice di coprirti la pancia e chi, per fortuna, non si intromette e capisce che sei libera di fare quello che ti senti e ti fa star bene. Nove mesi di autocontrollo, di autogestione. In questi nove mesi ho imparato una me diversa e ho dovuto conviverci anche se molte volte non mi piaceva, non mi piacevo. A volte mi sentivo bellissima, come in questa foto. Più che una foto, è un ricordo di quel momento perfetto. C’è la voglia di far vedere a tutti la forma del mio corpo non pensando di apparire sexy o far la figa, ma solo la voglia di far vedere al Mondo quello che sto creando, quello che un corpo riesce naturalmente a fare, l’immensità di un dono e la forza che una Donna ha nel portare per nove mesi una vita dentro di se. Quella luce negli occhi che solo in questi nove mesi ho visto. Non riesco a vedere me nuda, riesco a vedere solo un’anima che protegge un’altra anima ed è qualcosa di incredibile che mai avrei pensato di poter vivere. Grazie».