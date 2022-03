Berrettini di nuovo single? Amore finito con Ajla Tomljanovic: gli indizi social lasciano pochi dubbi

È addio. Ormai è quasi certo. O almeno stando alle indiscrezioni social che ovviamente, di questi tempi, svelano tutto. Allora, secondo il Corriere della Sera, Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic si sarebbero lasciati. Gli indizi sono tanti e sono stati raccolti in queste ore, come i migliori investigatori privati in circolazione che spulciano, cercano, annusano e poi sentenziano. Tutto quindi lascia presagire alla fine della storia d'amore tra i due.

Berrettini, amore finito con Ajla Tomljanovic? Gli indizi social lasciano pochi dubbi

Una love story iniziata nel 2019. Matteo e Ajla hanno trascorso insieme anche il lockdown a Boca Raton. E pensavano anche di giocare qualche torneo di misto insieme, visto che insieme si allenavano spesso. Ma adesso la sensazione è di un addio: anche perché lei su Instagram non segue più il bel compagno. Anche se, sa Matteo, ancora il tasto segui non lo ha toccato e tra i 300 e rotte persone che gli interessano Ajla c'è. Però, però. Sembra quasi tutto finito, o meglio, forse siamo al tie-break.