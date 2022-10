Bernini al Colle in diretta Instagram sulle note di Ambra: «Adesso giura...». Ironia social: altro che Grande Fratello...

Anna Maria Bernini giura al Colle. E lo fa in diretta Instagram, con sottofondo “T'appartengo" (Adesso giura) cantata da Ambra. I social lo fanno subito notare, tra ironia e battute. «Le (innumerevoli) stories instagram di anna maria bernini: palmares per il trash assoluto. Altro che grande fratello», il tweet di Stefania. «A me non fanno ridere le storie della Bernini!!», si legge sempre su Twitter da "effediegi". «beh forse con la bernini rimetteranno la dad visto l’uso spassionato di internet e dei social», il post di Alessandra. «Adesso giura che non hai paura», si sente in una delle stories sul suo profilo Instagram ufficiale.

«È con gratitudine, commozione e grande senso di responsabilità che ricevo dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'incarico di Ministro dell'Università e della Ricerca», scrive sui suoi profili social la senatrice Bernini.

«Ringrazio il premier Giorgia Meloni per la fiducia che mi ha accordato e che onorerò con impegno. Con profondo affetto ringrazio il Presidente Silvio Berlusconi per la stima che ha sempre avuto in me, per avermi supportata e sostenuta in questi anni. Domani sarà un giorno importante. Per me, per la mia famiglia, ancora di più. Il mio pensiero va a chi c'è sempre stato, a chi da lassù mi guida e mi ispira. Grazie a tutti voi che avete sempre creduto in me».