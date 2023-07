Berlusconi, 30 milioni a Dell'Utri nel testamento. L'ex senatore: «Non faccio altro che piangere da stamattina»

Non se l'aspettava, Marcello Dell'Utri, di avere un lascito del genere da Silvio Berlusconi. E infatti l'ex senatore ha raccontato di esser rimasto a dir poco sorpreso quando ha ricevuto la telefonata del notaio che gli comunicava la notizia: Berlusconi nel testamento aveva scritto di volergli lasciare 30 milioni. «Da stamattina non ho fatto altro che piangere: non tanto per la cosa materiale ma per il gesto che dimostra la grandezza dell'uomo. Per me era come un fratello. Ci conoscevamo da oltre sessant'anni. Mi ha sempre aiutato. Anche all'università mi dava gli appunti».

Dell'Utri: «Io scioccato dalla notizia»

«Quando stamattina mi ha chiamato il notaio, sono rimasto scioccato dalla notizia», ha detto all'Ansa. «Non me lo aspettavo perché non mi doveva nulla.

L'affetto rimaneva anche senza questo gesto materiale, che dimostra la grandezza dell'uomo». «Io ho dato tutto per lui e lui - ha aggiunto - ha dato tutto per me».