Berlusconi, nuovo messaggio con invito al voto: «Spero di uscire presto»

Venerdì 12 Maggio 2023, 14:11 - Ultimo aggiornamento: 15:25

Silvio Berlusconi torna ancora una volta in video dalla stanza del San Raffaele dove è ricoverato dal 5 aprile scorso per curare una infezione polmonare. Dopo il messaggio inviato alla convention di Forza Italia, il Cav registra oggi un appello con invito al voto per le prossime elezioni amministrative. "Domenica e lunedì molti Comuni andranno al voto. Mi rivolgo agli elettori di Forza Italia, ma anche a tutti gli elettori degli altri partiti che formano la maggioranza di governo: chi non vota non è un buon cittadino italiano. Io spero di uscire presto da qui. Voi intanto, mi raccomando, andate a votare!", l'invito del leader azzurro nella didascalia che accompagna la nuova clip.