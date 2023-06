Berlusconi, il video dall'ospedale alla convention Forza Italia: «Non mi sono mai fermato»

Lunedì 12 Giugno 2023, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 11:50

Silvio Berlusconi è morto oggi, 12 giugno 2023 all'età di 86 anni.

In questo video, girato per la convention di Forza Italia il 6 maggio 2023 il presidente Silvio Berlusconi ha ripercorso la storia della nascita del partito, a partire dalla discesa in campo nel 1994.

"Sapevo che un compito importante ci attende e mi attende. Per questo non mi sono mai fermato, neanche in queste settimane, ho lavorato alla nuova organizzazione del partito e per questo ora sono pronto a riprendere a lavorare con voi, a combattere con voi le nostre battaglie di libertà". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo videomessaggio alla convention di Forza Italia a Milano.