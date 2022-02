Berlusconi, niente matrimonio (per ora) con Marta Fascina: «Con lei rapporto profondo, non c'è bisogno di nozze»

Silvio Berlusconi smentisce i rumors sul possibile matrimonio con Marta Fascina. «Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c'è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità», ha spiegato in una nota il leader di Forza Italia, smentendo le voci su un imminente matrimonio. «Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante - continua il Cavaliere - assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari».

Già in giornata tutto ciò che filtrava da ambienti politicamente vicini era una frase rivelatrice dell'evoluzione che la storia può prendere: «Non so se è vero, ma se lo fosse, non mi sorprenderebbe». E non si parla della foto con il bacio allo stadio durante la partita del Monza o di quella su Instagram, con Silvio ritratto insieme alla fidanzata davanti alla torta e con calici in mano ad augurare Buon San Valentino «con chi amate e a chi ama l'Italia». Bensì della testimonianza diretta di una presenza costante, ed estremamente discreta di Fascina accanto all'ex premier. Quello che sembrava il lieto fine della loro love story, però, è stato in realtà smentito in serata proprio dal Cavaliere. In attesa di un altro colpo di scena.