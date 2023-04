Giovedì 6 Aprile 2023, 06:08

MILANO Per Silvio Berlusconi il Covid, all'origine dei suoi attuali problemi polmonari che hanno determinato gli scompensi cardiovascolari, è stato un duro colpo. Ha contratto il virus a settembre 2020 e non ha fatto mistero di quanto sia stato male.

«BRUTTA BESTIA»

Dalla sua stanza al San Raffaele ha continuato a lavorare, per quanto ha potuto, collegandosi tra l'altro a una riunione di senatori azzurri e a un comizio di Forza Italia in Valle d'Aosta. Prima ha esortato ad andare a votare, esprimendo timori per l'astensionismo alla regionali, poi ha raccontato: «Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta». Ma è riuscito comunque a scherzare: «Il mio tampone ha una carica virale da record, la conferma che resto il numero uno». La guarigione è stata lunga, la ripresa faticosa. «È stato terribile, per tre giorni sono stato davvero male - ha confidato a un amico - Poi mi sono ripreso. Ma anche ora se mi alzo dal letto mi gira la testa. Se mi sdraio mi gira la testa lo stesso. Ho una continua sensazione di spossatezza». Tanto che, nonostante la sua energia e la smania di rimettersi all'opera, in pubblico si è fatto vedere ben poco dopo la convalescenza. Unica eccezione, una breve apparizione al ricevimento per le nozze del figlio Luigi Berlusconi con Federica Fumagalli, nella villa di Macherio, il 7 ottobre 2020. Dei suoi problemi fisici il Cavaliere non ama farne tema di conversazione e se si lascia andare sono rare confidenze. A maggio 1997 venne operato per un tumore alla prostata all'ospedale San Raffaele, che lui stesso ha contribuito a realizzare, alle porte di Milano non lontano dagli studi Mediaset e da Milano 2: quell'episodio della sua vita l'ha raccontato solo alcuni anni dopo, in un incontro con i ragazzi di una comunità di recupero in Veneto.

IL PACEMAKER

Da quell'intervento, molti sono stati i ricoveri e le operazioni a cui l'ex premier si è sottoposto. Nel 2006 ad Anversa è stato sottoposto all'asportazione di un frammento al menisco. A fine novembre dello stesso anno è stato ricoverato per un malore a una kermesse di Forza Italia a Montecatini e il mese successivo è volato a Cleveland, in Ohio, dove gli è stato impiantato un pacemaker, poi sostituito a dicembre 2015 con un'operazione della durata di mezz'ora e un «decorso ottimale», hanno riferito i medici. Al San Raffaele è stato ricoverato anche il 13 dicembre 2009, dopo che a una manifestazione elettorale in piazza Duomo è stato colpito al volto da una statuetta della cattedrale scagliata da Massimo Tartaglia, poi processato per lesioni pluriaggravate e ritenuto incapace di intendere e volere. Più volte in seguito, a causa dei danni dell'aggressione, il fondatore di Forza Italia si è dovuto sottoporre a cure e interventi, incluso uno alla mandibola nel 2011. Nel 2010 entra in sala operatoria all'Humanitas di Rozzano per una tendinite alla mano sinistra, nel 2013 è l'uveite, una patologia dell'occhio, a costringerlo a un ricovero al San Raffaele, nell'aprile 2014 una infiammazione al ginocchio e a dicembre l'acuirsi dell'uveite. Nel 2016 l'ex presidente del Consiglio ha subito a un intervento di cataratta e un altro per la sostituzione della valvola aortica, nel 2019 è stato operato per una occlusione intestinale.



ARITMIA

Infine nel settembre del 2020 a costringerlo a uno stop prolungato e al ricovero di nuovo al San Raffaele è stata la batosta del Covid: dimesso dopo una decina di giorni ha dovuto fare a lungo i conti con gli strascichi della malattia, che lo hanno portato diverse volte in ospedale per brevi periodi. Nel gennaio 2021 è anche stato ricoverato per alcuni giorni al Centro cardiotoracico di Monaco, clinica specializzata del Principato, per l'aggravarsi di un problema cardiaco aritmologico. L'ultimo ricovero al San Raffaele è stato quello di fine marzo, quattro giorni di degenza.