Berlusconi, il feretro lascia Arcore: oggi la cremazione a Valenza

La città di Valenza, in provincia di Alessandria, fin dalla prima mattina si è preparata ad accogliere il corteo in arrivo da Arcore per la cremazione del feretro di Silvio Berlusconi nel Tempio Panta Rei. Imponente il servizio d'ordine e sicurezza in tutta l'area, con chiusura al traffico anche pedonale dalle 10 alle 13.

Berlusconi dove sarà sepolto? Oggi la cremazione, poi le ceneri nel mausoleo di Arcore accanto a mamma Rosa: ecco le sue ultime volontà

Fiori al tempio crematorio

All'ingresso del tempio un cartello: «Forza Italia Valenza saluta il suo grande e indimenticabile presidente».

All'arrivo del corteo funebre saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Maurizio Oddone e una delegazione di Forza Italia con il coordinatore provinciale Ugo Cavallera e Gianluca Colletti, già coordinatore regionale Giovani di Forza Italia.