Berlusconi, notte tranquilla in ospedale ma rimane in terapia intensiva. E in visita arriva anche il papà di Marta Fascina

Aggiornamenti in evidenza

Silvio Berlusconi rimane ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. Questo è il settimo giorno di ricovero per il fondatore di Forza Italia. Secondo il suo medico Alberto Zangrillo è in «progressivo e costante miglioramento».

Inevitabilmente si parla del futuro del partito fondato da Berlusconi nel 1994. Chi sarà l'erede del presidente? In questo momento il più alto in grado è sicuramente il coordinatore nazionale di Fi nonché vicepremier Antonio Tajani. Ma i fari sono puntati anche sui figli e sui nuovi volti di Forza Italia in cui sono state recentemente rinnovate le cariche in parlamento. In un'intervista al Messaggero il capogruppo Paolo Barelli ha detto che il leader rimane Berlusconi