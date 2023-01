Berardi, la moglie Francesca insultata sui social (dopo il gol del marito al Milan): «Ora basta, denuncerò chi ha offeso»

Essere la moglie di un calciatore non è semplice, soprattutto se i tifosi della squadra avversaria ti insultano ogni domenica con cori offensivi o commenti sui social. È il caso di Francesca Fantuzzi, influencer e compagna di vita di Domenico Berardi, capitano del Sassuolo. «Non è la prima volta che riceviamo insulti. Ma questa volta hanno esagerato», racconta la donna in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Ma cosa è accaduto nelle ultime ore?



Cosa è successo

Dopo la vittoria del Sassuolo in casa del Milan (per 5-2, ndr.), i tifosi rossoneri hanno insultato Fantuzzi sul suo profilo di Instagram. Dopo aver pubblicato alcuni dei commenti più deplorevoli e addirittura delle minacce, la signora Berardi ha fatto sapere che verranno presi provvedimenti di tipo legale nei confronti di chi ha offeso.



«Questa volta ci hanno rivolto minacce fisiche. Potrebbero esser solo delle minacce da tastiera, che finiscono lì, ma il problema è che non si sa mai da chi vengono fatte. Questi odiatori si nascondono dietro profili falsi. Potrebbe essere persino un vicino di casa».

Per festeggiare il successo del Sassuolo a San Siro sul Milan la signora aveva pubblicato un’immagine della partita con il numero 5. Una foto che però ha scatenato l'ira dei tifosi rossoneri con tanto di minacce e insulti su Instagram: «Se vedo tuo marito lo uccido» oppure «Crepate».

Sete di Giustizia

Fantuzzi ha spiegato che intende denunciare i «leoni da tastiera» anche se questo «potrebbe non portare a nulla perchè sono persone che si nascondono e sono difficili da rintracciare».

Eppure la coppia si espone molto sul web, sui social o in televisione: «Siamo molto riservati ma comunque c'è molto odio in giro. Posso capire che durante la partita scappi qualche esclamazione non proprio gentile nei confronto di un calciatore. Ma non si può toccare la vita privata. Si dovrebbe fare qualcosa. Intervenire».



Qualcuno potrebbe dire alla moglie di Berardi di andare avanti e ignorare ma non è quella la soluzione: «Lo faccio. Molto spesso. Ma ora c’è un salto di qualità. Si mira alla violenza. Abbiamo ricevuto minacce di morte».



Social addio?

Domenico Berardi non usa i social o almeno non legge più i commenti negativi che gli scrivono. «Ha scelto di godersi il bello del calcio», spiega Fantuzzi che poi aggiunge: «Dopo la nascita di nostro figlio ne abbiamo discusso. E ci siamo detti che forse sarebbe meglio cancellare tutti i nostri profili. E chissà... in futuro».