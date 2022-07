Beppe Convertini scampa miracolosamente a incidente con la moto: «Merito di San Pio»

Beppe Convertini cade rovinosamente con la moto, ma se la cava con un forte spavento e qualche contusione. Il conduttore televisivo e attore, 51 anni, pugliese di Martina Franca, ha saputo subito chi ringraziare per essere scampato a quella scivolata sull'asfalto: Dio e San Pio.

L'incidente è avvenuto qualche giorno fa a Roma mentre Convertini, molto impegnato anche nel campo della solidarietà con il sostegno personale a Terre Des Hommes e missioni in Siria, Giordania e Myanmar, stava andando dal barbiere. Il conduttore, attualmente in onda la domenica su Rai Uno con Azzurro-Storie di Mare, ha raccontato a Diva e Donna che la moto si è pesantemnete fracassata mentre lui ha riportato solo qualche graffio nonostante l'impossibilità di attenuare gli effetti della caduta: un'auto ha svoltato all'improvviso controsenso tagliandogli la strada.

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto L'INTERVISTA Milly Carlucci: «“Ballando” è... LO SPECCHIO DEL MESSAGGERO Luca Argentero: «Io attore per caso, ma ha funzionato. Il... L'INTERVISTA L'intervista ad Alessandro Preziosi LA CERIMONIA Cannes, i premiati MOLTO Luca Tommassini parla della violenza in famiglia

La caduta in moto di Beppe Convertini

"Per fortuna sia io sia l'uomo al volante della vettura non abbiamo riportato ferite gravi". Per Convertini si è fatta sentire la protezione divina in particolare di Sam Pio al quale il pugliese è molto devoto grazie alla madre". L'attore ha perso il padre all'età di 17 anni e così il legame con la mamma è diventato ancora più forte. Un rapporto che include la comune professione della fede cattolica. Nell'attimo delle scontro il conduttore se l'è vista brutta, ma poi, rialzatosi dopo lo scontro con l'auto, il pensiero è andato subito a San Pio.