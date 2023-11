Benjamin Mascolo sposa (in segreto) Greta Cuoghi, il video delle nozze: il rito civile a Modena, lei (bellissima) in bianco con un tailleur pantalone

Benjamin Mascolo ha sposato la fidanzata Greta Cuoghi, come aveva annunciato. Con un rito civile privato e lontano dalle telecamere i due si sono giurati amore eterno a Modena. Alcune persone però all'uscita del Comune hanno beccato Mascolo e la moglie per strada così il video è finito su TikTok.

Benjamin Mascolo sposa Greta Cuoghi, i dettagli delle nozze

Lei opta per un tailleur pantaloni bianco, non il solito abito da sposa, capelli raccolti in uno chignon e un semplice bouquet di fiori chiuso in nastri di seta bianchi. Il cantante, in un elegante abito blu, le tiene la mano e anche il cappotto. Che gentleman. Una ragazza urla: "Benjamin auguri" e lui replica con un grazie. Dopo che il breve video è finito su TikTok, si è diffusa la notizia delle nozze.

Chi è lei

«Non è del mondo dello spettacolo, non si è mai drogata, ha dei valori simili ai miei. È di Modena, è una ragazza intelligente. È più giovane, ma già la vedo come la madre dei miei figli, qualità che non ho mai ricercato in una donna prima.

Descriveva così la sua fidanzata al podcast di Luca Casadei One more time qualche tempo fa. «Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata» ha detto il cantante in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

La fine della storia con Bella Thorne

Il cantante del duo Benji & Fede, dunque, ha ritrovato la serenità sentimentale e, questa volta, ha detto finalmente quel Sì che da tanto voleva dire. Pensava che sarebbe stata Bella Thorne sua moglie, ma le cose sono andate diversamente. I due hanno fatto coppia fissa per tre anni prima di separarsi a giugno dello scorso anno. Poi, però, a un passo dalle nozze, qualcosa si è spezzato. A settembre, nel podcast One More Time di Luca Casadei, è stato il cantante stesso a parlare apertamente di quella love story vissuta sopra le righe e finita a causa di sperimentazioni sessuali con rapporti a tre e abuso di droga da parte sua.