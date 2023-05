Benedetta Rossi in lacrime contro gli haters: «È ora di smetterla, mi avete fatto incazzare». Cosa è successo

Benedetta Rossi su tutte le furie. La nota blogger di cucina a stento trattiene le lacrime nell'ultimo video pubblicato sul suo profilo Instagram da 4,5 milioni di follower "Fatto in casa da Benedetta", mentre si lascia andare a un lungo sfogo dove esprime tutta la sua rabbia e delusione nei confronti di alcuni commenti apparsi sui social e di quello che ha definito un ambiente «tossico, squallido e disgustoso». «Questa volta sono riusciti davvero a farmi incazzare», esordisce la sempre pacata e sorridente Benedetta.

Benedetta Rossi in lacrime: cosa è successo

«Questo è il genere video che non mi piace fare, ma ormai è arrivata l’ora di mettere dei paletti. Non mi interessa se vengo presa in giro io per quello che faccio, per come lo faccio e per quello che rappresento», scrive Benedetta Rossi nella didascalia che accompagna il lungo video riferendosi a video e articoli apparsi ultimamente in cui si critica il suo lavoro e quello che fa in tv e sui social. Ma non sono le critiche nei suoi confronti a farla arrabbiare: «Quello che mi dà tanto tanto fastidio è quando vengo presa come pretesto per offendere la mia community e intere categorie di persone. Persone normali che vengono derise e trattate come ignoranti solo perché alcuni che pretendono di innalzarsi a divulgatori onnipotenti, invece di fermarsi ad esprimere le proprie idee si lanciano in giudizi e categorizzazioni che, secondo me, sono al limite della discriminazione».

Lo sfogo

Benedetta, che non ha mai preteso di definirsi chef ma - come spiega nel video - ha sempre e solo condiviso con i suoi follower quello che in cucina le riesce meglio. Ricette semplici, con ingredienti alla portata di tutti e che possono tornare utili a quanti siano in cerca di qualche idea per portare a tavola una cena o un pranzo gustoso, senza troppi fronzoli, e magari facendo attenzione al portafogli. «Persone che lavorano 8-10 ore al giorno, e a casa magari hanno anche dei bambini o degli anziani di cui prendersi cura, e non hanno il tempo di andare a fare la spesa nelle boutique per comprare ingredienti ricercati. Persone per le quali 20 centesimi risparmiati sulla scatoletta di tonno sommati ad altre cose possono fare la differenza», dice Benedetta definendosi «orgogliosa» di poterle aiutare. «Non ho nulla in contrario su chi condivide le proprie conoscenze e sa spiegare tecniche migliori di quelle che utilizzo io, anzi sono la prima a mettermi ad ascoltare per imparare qualcosa, ma c’è modo e modo di farlo».

«Ultimamente è arrivata la tendenza della “critica culinaria snob con offese incluse”, si tratta di articolisti in cerca di click facili e di creator in cerca di popolarità e views. Sotto i loro post si accende sistematicamente un’arena fatta di commenti pieni di insulti, diffamazioni e offese senza nessun controllo, verso tutto e tutti, branchi di adulti che si fomentano a vicenda, insomma un ambiente tossico, squallido e disgustoso. Forse è ora di smetterla!». Benedetta conclude così: «Scusatemi tanto per lo sfogo… Ma quando ce vó ce vó».