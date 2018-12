GfVip, Benedetta Mazza a Stefano Sala: «Tante cose sono cambiate in un anno»

Che sia amicizia o qualcosa di più, il rapporto tra Benedetta Mazza e Stefano Sala, ormai ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip, è davvero speciale. I due sono stati molto vicini durante il reality, al punto da mettere in discussione la relazione del modello con la fidanzata Dasha. Non è dato sapere se si siano persi di vista, a una settimana dalla finale. Quello che è certo è che i due non si sono conosciuti davanti ai riflettori di Cinecittà. Benedetta ha pubblicato una stories di un anno fa insieme ad alcuni amici e a Stefano.

«Dal 2017 al 2018 abbiamo cambiato tante cose e tante cose belle nelle nostre vite. Siete cresciuti professionalmente e umanamente e vi adoro ancora più di prima», la dedica pubblicata dalla ragazza per dimostrare che i due sono legati da molto tempo. «Benedetta è stata una grande amica e mi ha dato sempre grande forza, anche durante i momenti negativi. Con Dasha invece ci siamo sentiti. Siamo in work in progress. L’importante è che sta bene. Lei non è in Italia. Ci siamo parlati e chiariremo a tempo debito alcuni punti della nostra vita», ha detto, invece, Stefano in una recente intervista.​

«Presto - continua Sala - capiremo cosa fare, ma comunque questo tempo è servito per capire molte cose. Sicuramente per un confronto dovremmo vederci. Determinate cose si chiariscono faccia a faccia. In qualsiasi parte del mondo si trovi o mi trovi, ci raggiungeremo. È una storia importante e vale la pena vedersi e mettere tutto in chiaro».

