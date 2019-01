Benedetta Cariati, da Miss Italia a Miss 365 con le stampelle: «Voglio fare tv, non mi fermerà niente»

Il 19 dicembre scorso ha preso le sue stampelle e si è presentata a una selezione di Miss Italia, per sfidare ostacoli e pregiudizi: Benedetta Cariati, 23 anni di Firenze, è nata con un handicap motorio alle gambe, che da sempre la obbliga a camminare con un supporto. Ma questo non le ha impedito, meno di un mese fa a Roma, di esibirsi al casting di Miss 365, titolo che incorona, in ogni edizione del concorso di bellezza, la prima reginetta dell'anno.

Lele Mora rapinato in un campo rom: aveva 40 mila euro in contanti

«Avevo già partecipato qualche mese prima nella mia regione, la Toscana, in occasione del 79° premio», racconta Benedetta che, in quel caso, non lo aveva detto ai genitori. «Venendolo a sapere dai giornali, speravo che avrebbero apprezzato la mia scelta di portare un messaggio di speranza a chi vive nella mia condizione», spiega la giovane dai lunghi capelli biondi. Scartata in entrambe le occasioni, Benedetta ha trovato la forza di partecipare grazie a Rossella Fiorani, la Miss Coraggio 2017 con alcune falangi delle mani e dei piedi sostituite da protesi in silicone. E facendolo, la fiorentina laureata in Lingue in un'università inglese, ha raggiunto un importante traguardo: «Ho dimostrato a me stessa che non mi vergogno più del mio corpo e vivo la mia diversità come un punto di forza».



Benedetta, a differenza delle altre concorrenti, al casting di dicembre ha indossato delle sneakers e non i tacchi. «Ma non mi sono sentita diversa, nonostante il mio modo di camminare imperfetto che rallentava le ragazze chiamate a presentarsi con me. Ho trovato da parte loro tanta solidarietà», aggiunge Benedetta che, a giornata terminata, se n'è andata via con una dose in più di autostima. «Io - racconta la Cariati - nonostante la disabilità ho vissuto da sola in Inghilterra per motivi di studio e coltivo tante passioni, dall'equitazione allo sci, ai viaggi. Niente potrà mai fermarmi».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA