Ben Affleck, il figlio di 10 anni si mette alla guida di una Lamborghini e tampona un'auto parcheggiata: JLo seduta in macchina con il bambino

Samuel, il figlio di Ben Affleck e Jennifer Garner, si è messo alla guida di una lussuosa Lamborghini sotto gli occhi del papà e ha colpito una Bmw parcheggiata dietro di loro. L'incidente è avvenuto quando Ben, 49 anni, ha lasciato che il bambino di 10 anni si sedesse al volante del bolide con il motore acceso mentre ritiravano l'auto da un servizio di noleggio. Secondo quanto riferito, come riporta il Sun, il ragazzo ha messo l'auto in retromarcia e la Lamborghini Urus gialla da 230.000 dollari ha colpito un SUV BMW bianco parcheggiato.

APPROFONDIMENTI SOCIAL JLo, il commovente video per Ben Affleck L'INTERVISTA Jennifer Lopez e il sesso nel contratto IL RETROSCENA JLo e Ben Affleck, sesso quattro volte a settimana PERSONE Jennifer Lopez e Ben Affleck, nell'accordo prematrimoniale... FIORI D'ARANCIO Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano: è ufficiale. La... GOSSIP Jennifer Lopez e Ben Affleck, matrimonio in vista? JLo...

JLo, il commovente video per Ben Affleck: «Questo è il miglior momento della mia vita. Al papà più premuroso di sempre»

Ben Affeck, il figlio guida una Lamborghini e tampona un auto

L'attore che era chinato sulla portiera aperta del guidatore e stava parlando con suo figlio quando ha visto la scena si è subito avvicinato per spegnere il motore dopo l'incidente. Jennifer Lopez, che in quel momento era seduta sul sedile posteriore con la porta aperta e la gamba tesa, ha chiuso rapidamente la porta.

Jennifer Lopez e il sesso nel contratto, quante volte bisognerebbe avere rapporti in un matrimonio? Cosa dice il sessuologo

Cosa è successo

Dopo l'incidente, Samuel spaventato è uscito dalla macchina per capire l'entità del danno, ma subito è arrivato l'abbraccio confortante del padre. Successivamente sono stati visti allontanarsi dal servizio di noleggio - dove stavano ritirando la Lamborghini che noleggiano per 1.475 dollari al giorno - con JLo che teneva teneramente per mano il ragazzo. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita e la società di noleggio, 777 Exotics, ha confermato a TMZ che non ci sono stati danni a nessuna delle due auto e che «non c'è stato alcun incidente».