Lunedì 6 Settembre 2021, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 17:35

Jean-Paul Belmondo? Dell'attore che dire e scrivere di più di quello che è stato detto e scritto. Basta una sola parola per riassumerlo: era un mito. Della persona invece, sì: ce ne sono tante da raccontare. E del suo rapporto speciale con Roma, con la Dolce Vita di via Veneto. Ma non solo. Delle passeggiate nella zona di San Lorenzo in Lucina (perché lì ci abitava uno dei suoi amori), della passione per i vicoli di Trastevere. "Le Magnifique" era davvero magnifico: un gentiluomo. Una persona perbene. Come si dice, d'altri tempi. E poi c'è quella sera al Jackie O'. Quello scatto con Laura Antonelli, il mio "scoop" su quella relazione...

Morto Jean-Paul Belmondo, il mostro sacro del cinema francese si è spento nella sua casa di Parigi

Belmondo, quella notte al Jakie 'O e lo scoop del flirt con Laura Antonelli

A dire il vero fu proprio lei, la bellissima Laura, a servirmelo su un piatto d'argento. Ero lì nel locale quando la Antonelli arrivò. Galeotta fu la pelliccia. La porse alla guardarobiera, ma dolcemente le sussurrò: «Mi spiace, non ho i soldi per saldare la custodia. Non appena arriva mio marito te li rendo subito». E indovina chi arrivò a saldare il debito? Jean-Paul Belmondo. Feci uno più uno... Fu uno degli scoop della mia carriera. Quelle foto dei due insieme, quel flirt che andò avanti per anni, sebbene il grande amore di Belmondo è stato Ursula Andress.

Con Ursula Andress in via dei Condotti, a Roma (Foto Rino Barillari)

Le donne e la Dolce Vita

Belmondo era un gentiluomo. Le donne rimanevano incantate, a loro bastava guardarlo per emozionarsi. È stato uno dei divi che più a contribuito a rafforzare il mito della Dolce Vita di Via Veneto. E come dimenticare quella giornata all'Harry's Bar quando al figlio di Alain Delon raccontò la sua vita, la sua amata Roma. Che tempi. Se ne va un altro grande. Uno dei più grandi. Ciao Jean-Paul, ci mancherai.

Belmondo in Via Veneto (Foto Rino Barillari)

*Fotografo. The King of Paparazzi, il re dei paparazzi