Belen Rodriguez torna a Le Iene dopo i problemi di salute, come sta? La foto dal camerino in topless infiamma il web (e nessuna crisi in famiglia)

Belen Rodriguez torna a Le Iene, stasera in tv su Italia 1 alle 21.20. I fan possono tirare un sospiro di sollievo. E lo scatto che conferma il suo ritorno nel piccolo schermo infiamma il web. Un selfie allo specchio, un topless generoso coperto solo dal braccio e una gonna aderente a vita alta bianca. Belen fa le prove in casa Mediaset per l'outfit che sfoggerà, probabilmente, stasera. E dagli scatti pare stia bene.

Le Iene, Belen Rodriguez assente, al suo posto c'è Claudio Santamaria: «Non sta bene»

Belen a Le Iene, la foto infiamma il web

La showgirl aveva dato forfait all'ultimo momento prima della scorsa puntata del programma, martedì 14 marzo, condotta in solitaria dall'attore Claudio Santamaria che aveva spiegato l'assenza della conduttrice con «motivi di salute». Da martedì, la Rodriguez - solitamente attivissima sui social - è letteralmente scomparsa dal web. Niente post, niente stories su Instagram attraverso le quali quotidianamente racconta la sua vita. Un'assenza che ha scatenato un variegato ventaglio di ipotesi da parte dei fan e dei siti di gossip, che vanno da motivi di salute (con possibilità di una nuova gravidanza) ad una crisi sentimentale. Poi Il 16 marzo, a sorpresa, la showgirl ha fatto un enigmatico ritorno su Instagram, condividendo foto insieme ai suoi due figli, ma senza fare alcuna menzione della sua assenza dal programma o dei suoi problemi di salute. Nel video i suoi figli sono intenti a giocare, e in questo filmato mancava il marito. I fan a quel punto si sono sbizzarriti con le varie teorie.

Nessuna crisi con De Martino

Ma da ieri il profilo della Rodriguez è tornato attivo. Per fortuna. Nelle stories si vede la conduttrice Mediaset mentre si fa selfie, mentre è a lavoro per la sua linea di abbigliamento e poi finalmente si vede in uno scatto anche un abbraccio tra Stefano De Martino e il piccolo Santiago.

Quindi nessuna crisi nell'aria. E se la vita privata di Belen va a gonfie vele, anche il suo stato di salute pare sia ottimo. L'ultimo generoso scatto per i fan è quello di un topless. Insomma Belen è tornata in tutte le sue forme e colori.