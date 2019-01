Belen e Stefano De Martino, che feeling: pomeriggio intimo (con Santiago) a Milano

Stefano De Martino è di nuovo fidanzato. Dopo la fine della sua relazione con Gilda Ambrosio l’ex ballerino di Amici ed inviato dell’Isola dei famosi ha ritrovato l’amore con la modella Chiara Scelsi, ma comunque non rinuncia trascorrere felici pomeriggi insieme alla ex Belen.

I due infatti sembrano aver ritrovato il feeling, come dimostrano le foto pubblicate da “Diva e donna” che li vedono insieme a Milano mentre trascorrono un pomeriggio con Santiago: i due passeggiano a braccetto e mentre il figlio gioca scherzano e ridono con aria molto complice. Proprio recentemente la nuova fidanzata di De Martino, Chiara, ha incrociato la Rodriguez in un negozio anche se lei, non si sa se volutamente o meno, è uscita senza degnarla di uno sguardo.

I best 2018, c'è anche Belen. Amore che vieni, amore che vai. Il 2018 è stato un anno di nozze da favola, addii inaspettati, love story lampo. Dalla crisi Belen-Iannone alla rottura Salvini-Isoardi, dal matrimonio glamour di Fedez-Ferragni a quello reale di Harry e Meghan fino all'affair Argento-Corona, gli amori delle coppie vip hanno tenuto banco sulle riviste di gossip. Nuove relazioni sono nate, altre sono finite. Coppie considerate inossidabili si sono lasciate. Qualcuno si è innamorato, qualcuno invece ha scelto i social per annunciare la fine di una storia. Altri hanno dovuto fare i conti con scatti inequivocabili finiti sui giornali. Tutto sempre sotto i riflettori. Lo sanno bene Belen Rodriguez e Andrea Iannone. La coppia regina del gossip, il cui amore è nato e si è consumato nel mirino dei paparazzi, ha vissuto nel 2018 una profonda crisi. Le voci che davano il loro rapporto al capolinea hanno continuato a rincorrersi e si sono fatte negli ultimi mesi sempre più insistenti. A inizio dicembre Chi ha pubblicato una foto scoop che immortalava il pilota mentre baciava una ragazza bruna in centro a Milano proprio mentre la showgirl argentina passava lì davanti. Uno scatto che sembra essere una conferma della rottura tra i due.

