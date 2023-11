Belen Rodriguez, rumors scatenati: la foto su Instagram, cosa dicono i social

Domenica 5 Novembre 2023, 10:35

Domenica mattina molto impegnativa per gli appassionati di Gossip. Da qualche ora, infatti, si parla di una indiscrezione legata a Belen Rodriguez ma non ancora confermata. La showgirl è da sempre al centro dell'attenzione di rumors ed esperti del settore. E' stata la stessa Belen ad aggiornare i suoi fan con gli ultimi post su Instagram che la mostrano, bellissima come sempre, in un angolo di Paradiso tra i monti con gli affetti più cari. Dopo le preoccupazioni sulle sue condizioni di salute, Belen Rodriguez era stata avvistata a Padova. Dopo essere apparsa sporadicamente sui social, dopo la fine della sua relazione con Stefano De Martin, Belen ha regalato un attimo di intimità e di relax ai suoi milioni di follower con una foto davvero mozzafiato. Belen Rodriguez avvistata in una clinica a Padova: dal trasferimento a Brescia senza i figli al silenzio social, come sta la showgirl