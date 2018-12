Belen Rodriguez, cena in famiglia con papà Gustavo dopo il ricovero: «Il 2018 se ne può andare aff***»

Belen e la cena di Natale in famiglia, c'è anche papà Gustavo. I Rodriguez si sono riuniti con parenti e amici per celebrare le festività in un noto locale milanese. E nelle stories di Instagram hanno immortalato la serata. Tra i presenti, Cecilia con il fidanzato Ignazio Moser, Jeremias, mamma Veronica e papà Gustavo, che qualche giorno fa era stato ricoverato per una «condizione di forte alterazione». Ma ora sembrerebbe tornato il sereno.

Nel filmato, Belen lancia il brindisi di benvenuto: «Questo 2018 se ne può andare aff***». Forse la showgirl argentina si riferisce agli ultimi mesi piuttosto pesanti, tra l'addio ad Andrea Iannone - grande assente della serata - e non ultimo, il problema avuto dal papà.



La serata corre via tra risate e scarti di regali. Belen e i Rodriguez sono pronti per il nuovo anno, auguri!



