Belen Rodriguez ha partorito, la reazione di Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha partorito la sua secondogenita Luna Mari e subito gli occhi sono stati puntati su Stefano De Martino. Il parto è avvenuto la notte scorsa tra l'11 e il 12 luglio ed è stata lei stessa ad annunciare il lieto evento sui suoi social con delle storie su Instagram che mostrano il piedino della bambina. Le ha fatto eco il suo compagno Antonio Spinalbanese. Entrambi si sono detti felicissimi per la venuta della piccola e anche per la vittoria dell'Italia all'europeo e dell'Argentina nella Coppa America.

Belen, è nata Luna Marì: «Pesa 2,9 kg, felicità indescrivibile». Le prime foto su Instagram

La reazione di De Martino

Stefano De Martino, padre del primogenito della showgirl Argentina, il piccolo Santiago, non ha rotto il silenzio. In molti si aspettavano una reazione da parte dell'ex marito che è tuttora legato a lei dal momento che non è ancora arrivato il divorzio definitivo. De Martino, tuttavia, è sempre molto riservato sulla sua vita privata e alcuni credono che abbia fatto i suoi auguri e le sue congratulazioni in privato. Il ballerino e Belen saranno per sempre legati perché dalla loro unione è nato un bambino, Santiago De Martino.