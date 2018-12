Belen Rodriguez, la tenera foto con Santi addormentato: ma piovono critiche

Belen e la tenera foto con Santiago addormentato. La showgirl argentina ha postato su Instagram un'immagine che ha commosso i fan. Belen tiene in braccio il figlioletto nato dall'amore con Stefano De Martino, che dorme beato tra le braccia della mamma. Ma anche in questo caso, i commenti al vetriolo non si fanno attendere.

Una fan ha commentato: «Nemmeno con il figlio fa una foto semplice, non in posa e soprattutto senza ritocchi». Il commento al vetriolo avrebbe incassato diversi mi piace. Sarebbe dunque condiviso da alcuni follower. Ma, ad onor del vero, sono tanti i messaggi d'affetto per Belen e Santi. E c'è chi difende la showgirl dai commenti velenosi: «È molto dolce invece, si vede che è solo bella».

La tenera foto, neanche a dirlo, ha fatto il giro del web, sfiorando i 270mila like. Belen colpisce ancora.



