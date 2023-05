Belen Rodriguez ed Emma Marrone, la pace dopo 11 anni: «Ti sblocco un ricordo». Litigarono per Stefano Di Martino

Correva l'anno 2012 quando il triangolo amoroso fra Stefano De Martino, Emma Marrone e Belen Rodriguez riempiva le pagine dei giornali di gossip. Il ballerino lasciò la cantante per fidanzarsi con la showgirl argentina: un «tradimento», i cui contorni non sono mai stati chiariti, consumatosi dietro le quinte del talent Amici di Maria De Filippi. Da allora fra Emma e Belen è calato il gelo, un silenzio assordante durato ben 11 anni, intervallato solo da qualche frecciatina in tv. Fino a questo momento. Già, perché oggi le due sono riapparse insieme, vicine come non mai, in un post Instagram della cantante.

Emma e Belen, la pace dopo 11 anni

«Ti sblocco un ricordo», scrive Emma nel suo post, citando una frase della sua ultima canzone "Mezzo mondo", ma riferendosi evidentemente anche al suo burrascoso passato con la conduttrice. «Ci vediamo stasera su Italia 1 alle 21.15 per l'ultima puntata delle Iene insieme alla super Belen Rodriguez», conclude l'artista salentina.

Nelle foto pubblicate su Instagram le due si mostrano sorridenti, vicine e complici come non mai.

Il triangolo con Stefano De Martino

E chissà che nella puntata delle Iene in onda stasera Emma e Belen non possano rievocare qualche aneddoto su quel triangolo amoroso che appassionò l'Italia intera. In molti ancora ricordano l'interpretazione di "Bella senz'anima" di Emma ad Amici proprio in quei giorni: un riferimento, neanche troppo velato, a Belen Rodriguez che da poco le aveva «strappato» il suo Stefano De Martino. Ormai acqua passata, a giudicare dagli scatti pubblicati oggi.