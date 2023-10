Belen Rodriguez torna a Milano con Elio Lorenzoni: la nuova vita lontana dalla tv, come sta oggi la showgirl

Belen Rodriguez è cambiata. È diversa. Ormai si è allontanata dalla televisione: non è più nel cast di Tú sí que vales e nemmeno in quello de Le Iene, e ha declinato, all’ultimo momento, l’invito a E poi c’è Cattelan. C'è chi dice perché aveva saputo che prima dello show, a Belve, sarebbero intervenuti Stefano De Martino e Fabrizio Corona. Vero o no le nuove foto pubblicate nell'ultimo numero di Chi mostrano una nuova Belen sempre al fianco di Elio Lorenzoni.

La nuova vita

Una coppia che funziona, che viaggia insieme ormai dallo scorso luglio.

L'imprenditore non vive a Milano ma a Brescia. Una città più tranquilla, come meno luci e distrazioni. Una città in cui la più grande delle Rodriguez trascorre molto del suo tempo. Sembra volersi purificare, disintossicarsi da un mondo che le ha fatto anche del male. La fine di un legame con Stefano De Martino non l'ha lasciata indifferente nonostante da lì a poco sia nata la relazione con Elio. Una vecchia conoscenza di Belen, un uomo che ha fatto parte della sua vita. E che sembra conoscerla bene.

Belen è cambiata anche fisicamente? Forse sì. Ma è cambiata soprattutto dentro. E come sottolinea Chi nei suoi post più recenti scrive messaggi liberatori, profondi, da libro Cuore. “Quanto è bello tutto quanto”, ha commentato, davanti a un buon piatto; “Vita, la ‘mia’ vita splendente», di fronte a un fiume; «Chiedimi adesso se sono felice?», per concludere, di fronte a una cima: “E, davanti a lei, capii quanto sono piccola”. Ogni trasformazione, ogni cambiamento, passano anche da questi momenti e Belen sta facendo il suo viaggio, in buona compagnia a quanto pare...