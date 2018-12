Belen Rodriguez, periodo buio: il commento social al biscotto della fortuna fa riflettere

Ultimo aggiornamento: 12:18

Untrascorson famiglia e da single, ma Belen Rodriguez sembra essere un po'che sta per arrivare. Suha pubblicato il bigliettino del biscotto della fortuna: “Supererete molte difficoltà con grande maestria”, ma la showgirl sembra essere scettica e commenta con un ironico: «Facciamo che ci credo».Sicuramente quest'anno non è stato facile per la bella argentina, non solo i problemi legati ancora al superamento della separazione con Stefano De Martino, ma anche la fine della storia con Andrea Iannone e i recenti problemi con suo papà devono averla destabilizzata. Il suo è stato un anno d'oro dal punto di vista lavorativo dove ha ottenuto invece molte gratificazioni, ma la vita privata, come lei stessa ha dichiarato in un'intervista, le ha dato molti pensieri.Eppure è una donna bella, giovane e ha il piccolo Santiago con sé che con i suoi sorrisi le riempie il cuore di gioia. Probabilmente il commento legato al biscotto della fortuna è voluto per non illudersi, per non avere magari un'altra delusione in amore? Chi può dirlo, un anno è lungo e il 2019 può nascondere molte sorprese.