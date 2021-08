Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: il video della loro storia d’amore

Lunedì 9 Agosto 2021, 13:25

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese lo scorso 12 luglio sono diventati genitori della piccola Luna Marì e sono oggi più uniti che mai. Lo dimostrano le dolcissime dediche e i tanti post romantici che i due si scambiano pubblicamente sui loro profili social: chi li segue su Instagram trova cuoricini e frasi affettuose tra i due innamorati.

In questo video ripercorriamo la loro “giovane” ma travolgente storia d’amore: la coppia, infatti, è diventata inseparabile solo nel 2020. Belen arrivava dal naufragato ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino ed ha conosciuto Spinalbese per puro caso. Antonino si è occupato della sua chioma sostituendo l’hair stylist della showgirl, in ferie durante l’estate. Tra pettini e capelli, il colpo di fulmine da cui è nata la loro solida relazione.