Non si placa il gossip su Belen Rodriguez. Si continua infatti a parlare della presunta crisi con Antonino Spinalbese ma non solo: ora ci sono immagini della showgirl insieme a Michele Morrone Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Belen Rodriguez con Michele Morrone: la reazione del compagno Antonino. 'Le lacerazioni dell'anima...': il suo ultimo post emblematico

Belen e Michele Morrone insieme: fotografati mano nella mano a Milano