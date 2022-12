Belen e la figlia colpite dall'influenza australiana: «E' tostissima, proteggete i vostri bambini»

L'Influenza australiana, che sta registrando record di casi in tutta Italia, ha colpito pure Belen. La showgirl argentina ha fatto sapere sui social di essersi beccata una brutta influenza, e insieme a lei anche la secondogenita Luna Marì. «Stiamo cercando di tornare in sesto», ha scritto sulle sue Instagram stories spiegando ai fan il motivo della sua assenza.

Influenza australiana e Covid, boom di casi e assalto ai pronto soccorso. «Il picco sarà nelle feste»

Cosa ha detto Belen

Belen ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute che al momento non sono ottimali: «Ciao a tutti, io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza», ha scritto nero su bianco senza mostrarsi in volto. Una semplice influenza che solo qualche ora dopo si è rivelata essere l'influenza australiana: «Io e Luna ci siamo prese, molto probabilmente, la variante australiana, che è davvero tostissima».

«Domani farò il possibile per esserci, ci tengo tantissimo per concludere questa edizione», ha aggiunto la showgirl che spera di riuscire a stare un po’ meglio in vista della registrazione di domani de Le Iene.

Poi lancia un messaggio importante a tutti i suoi follower: «Ci tenevo a dirvi: proteggete i vostri bambini perchè i reparti sono davvero affollati e pieni di bambini con problemi respiratori provocati da questa variante», ha concluso Belen ringraziando tutti per il sostegno e le belle parole.