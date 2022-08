Belen e l'intruso nella foto con la figlia Luna: «Di chi è quel braccio?»

Venerdì 26 Agosto 2022, 10:38 - Ultimo aggiornamento: 10:50

Si accende il dibattito sul web per quella foto pubblicata da Belen Rodriguez insieme alla figlia Luna Marí. Nello scatto compare l’ombra di un uomo: «Trova l’intruso», scrive la showgirl argentina. Si tratta forse di Stefano De Martino?

Belen e Stefano, l'amore che non è finito

Stefano e Belen sono sposati nel 2012, poi lasciati, poi ritornati insieme, poi di nuovo lasciati, lei ha avuto un figlio da un altro uomo (Antonino Spinalbese) e ora sono tornati insieme. «In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come faccio nel lavoro». Le piacerebbe risposarla? «Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!». Va ancora dallo psicologo? «Tutte le settimane. Si parla tanto di salute fisica, ci prediamo cura di noi stessi il 60-70% in più rispetto a nostri genitori. Mi sembra stupido dedicare così poco tempo alla salute mentale».

