Belen e Stefano, spuntano nuovi dettagli: «Il flirt con la Marcuzzi scoperto dall'iPad»

Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi? Dagospia aggiunge nuovi dettagli: «Belen ha scoperto di avere un cespuglio di corna dall'iPad». A poche ore dalla "bomba" sul presunto flirt del ballerino con la conduttrice delle Iene e dalla smentita dei diretti interessati, arrivano nuovi dettagli.

Belen e Stefano De Martino, mentre impazza il gossip sul flirt con la Marcuzzi lei festeggia a Capri

Stefano De Martino ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi? Il ballerino: «Ci sono famiglie di mezzo»

Il sito risponde alla smentita del ballerino e scrive: «A Stefano De Martino che frigna, invocando il rispetto dei figli, dite che quel diavoletto di Belen ha scoperto di avere cespuglio di corna in testa grazie alla sua relazione con la Marcuzzi, dall’iPad di lui che lei aveva collegato col suo iPhone».

Risponderanno ancora Stefano e Alessia? Stiamo a vedere.



