Belen e Cecilia Rodriguez in una miniera di bauxite: perché adesso lavorano lì

“Benvenuti in Puglia”: una storia sul profilo Instagram di Belen, in cui compare in un aeroporto pugliese insieme con la sorella Cecilia Rodriguez, ha mandato in visibilio i fan. Ed è scatta la caccia alla location: impossibile, dalle foto pubblicate, capire se la showgirl sia atterrata all'eroporto di Brindisi o di Bari, ma c'è chi giura di aver riconosciuto in altre storie il mare del Salento - e precisamente quello di Santa Cesarea Terme - in alcuni degli scatti. Non c'è voluto poi molto per scoprire dove si trova la "crew" dei Rodriguez: tra le ultime storie pubblicate oggi pomeriggio, infatti, compare qualche indizio in più: uno dei set fotografici scelti per la campagna pubblicitaria del marchio Hinnominate è la cava di bauxite di Otranto. La bauxite è una roccia da cui viene ricavato l'alluminio.

La campagna per il brand dei Rodriguez

Il motivo che ha portato Belen e Cecilia in Puglia, infatti, non è una vacanza per approfittare delle temperature miti, ma il lavoro: le due sorelle saranno impegnate, in questi giorni, nella realizzazione della nuova campagna promozionale del brand Hinnominate che appartiene a Belen, Cecilia e al fratello Jeremias Rodriguez. C'è anche lui, infatti, nello stesso resort salentino dove alloggiano le sorelle. Insieme ai tre, nel Salento è arrivato anche Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia, nonché figlio dell'ex campione di ciclismo, oggi produttore di vini.

Il set nel Salento

La crew è stata avvistata nel primo pomeriggio alla cava di bauxite di Otranto, dove Belen, Cecilia e Jeremias stanno posando per alcuni scatti del brand. Ma non si escludono incursioni in altre location del Salento e, soprattutto, occhi aperti nei locali la sera: i tre fratelli potrebbero decidere di concedersi un'uscita in uno dei locali del litorale.