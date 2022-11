Benedetta Parodi e Fabio Caressa, festeggiano 23 anni di nozze: «Il segreto del matrimonio? Il "patto del pigiama"»

Venerdì 11 Novembre 2022, 12:33

Benedetta Parodi e Fabio Caressa festeggiano 23 anni di matrimonio e 25 anni di unione. I due giornalisti si sono conosciuti nel 1997 e da quando hanno deciso di stare insieme non si sono più lasciati. Benedetta e Fabio si sono conosciuti nella sede di Telepiù e galeotto fu il cinema: la giornalista aveva sempre bisogno di qualcuno che la accompagnasse a vedere i film di cui poi scriveva e così si sono avvicinati.

Benedetta e Fabio, 23 anni di matrimonio: ecco il segreto

Insieme hanno formato una famiglia stabile e solida: la coppia ha poi rinnovato le promesse in matrimonio in occasione del ventesimo anniversario, e lo ha fatto sulle spiagge delle Maldive, questa volta con i loro tre figli. A spiegare il segreto del loro rapporto duraturo è stato Caressa: "Il segreto è accettare gli spazi di libertà dell'altro, rispettare le sue passioni, condividere problemi e valori [...] Abbiamo però fatto il patto del pigiama: mai stare in pigiama o in tuta".

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

