Bebe Vio, ecco il fidanzato Gianmarco Viscio: il bacio durante l'aperitivo romantico sul Tevere

Bebe Vio innamorata. L'atleta paralimpica, da sempre riservatissima sulla sua vita privata, è stata fotografata in compagnia di quello che sembra essere il suo ragazzo: il suo nome è Gianmarco Viscio. I due sono stati pararazzati da "Chi" - che ha pubblicato le foto - durante un aperitivo romantico sul Tevere, a Roma. Fra gli scatti diffusi dal settimanale di Alfonso Signorini anche un tenero bacio fra Bebe e Gianmarco. La coppia sembra molto affiatata, fra sguardi, abbracci e sorrisi di complicità.

Gianmarco Viscio, chi è il fidanzato di Bebe Vio?

Ma chi è Gianmarco Viscio? Su di lui si sa poco, se non che ha 30 anni - quindi 5 anni in più della 25enne Vio - e che nella vita gioca a calcio a 8. Fino alla scorsa stagione, infatti, militava fra le file del "George Best Team", in Serie B. Il locale in cui si trovavano Bebe Vio e Gianmarco Viscio è il "The First Musica": si tratta di un posto molto romantico con una bellissima terrazza che si affaccia sul Tevere.