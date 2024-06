Barca affondata nel Lago Maggiore, lo skipper Carminati patteggia la pena: «Sarei dovuto morire io al posto loro»

Claudio Carminati, lo skipper della barca affondata il 29 maggio 2023 nelle acque del lago Maggiore, ha patteggiato una pena di quattro anni di carcere davanti alla Gup di Busto Arsizio, Anna Giorgetti. La decisione è stata raggiunta grazie a un accordo tra la procura e la difesa e arriva a poche settimane dalla chiusura delle indagini sull'incidente che ha visto l'imbarcazione inabissarsi al largo di Lisanza, in provincia di Varese, a causa del maltempo. L'affondamento ha causato la morte di quattro persone tra cui Anya Bozhkova, 50 anni, di origine russa e moglie di Claudio Carminati. Le altre vittime sono Claudio Alonzi, 62 anni, Tiziana Barnobi, 53, e Shimoni Erez, 54, israeliano. Alonzi e Barnobi facevano parte dei servizi segreti italiani, mentre Erez apparteneva al Mossad.

Il naufragio

La Gooduria, la barca affondata, era salpata dal cantiere nautico di Lisanza, nella frazione di Sesto Calende, intorno alle 17 di quella domenica fatale.

La barca è stata travolta in pochi istanti da vento e pioggia, affondando a una profondità di 16 metri. A bordo c'erano 21 persone; quattro hanno perso la vita, mentre gli altri sono riusciti a salvarsi raggiungendo la riva a nuoto. Il naufragio è stato attribuito a un “downburst”, un evento meteorologico violento e imprevedibile, particolarmente pericoloso sul lago.

Le dichiarazioni di Carminati

Carminati, interrogato il 16 maggio scorso, poco dopo la chiusura delle indagini condotte dal pm Massimo De Filippo, ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che i passeggeri a bordo fossero agenti dei servizi segreti italiani e israeliani. Per lui si trattava di una normale gita sul lago Maggiore. Durante l'interrogatorio, lo skipper ha espresso profondo rimorso, affermando: «Avrei dovuto morire io al posto loro». La pena, ridotta di un terzo come previsto dal rito del patteggiamento, rappresenta la conclusione (da un punto di vista legale) di una tragedia che ha segnato profondamente la vita di Carminati. Dopo aver perso casa e lavoro, lo skipper è stato sostenuto economicamente e logisticamente dagli amici e attualmente vive in un campeggio sul fiume Ticino.

Le ricostruzioni

Cosa stessero realmente facendo su quella nave degli agenti segreti non è chairo. Diverse le ricostruzioni non ufficiali fatte trapelare: una gita turistica tra amici che in passato avevano lavorato insieme; un incontro avvenuto a Milano tra 007 italiani e israeliani, con gli ultimi che avevano deciso di prolungare la permanenza in Italia con una gita sul lago Maggiore; i festeggiamenti per un compleanno; una missione di spionaggio. Sul caso sono state anche presentate delle interrogazioni parlamentari alle quali il governo non ha mai risposto.