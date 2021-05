15 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







Una gaffe per Barbara D’Urso che fa gli auguri a Little Tony, per poi accorgessi che è purtroppo scomparso ormai anni fa. Clamorosa distrazione per la regina del pomeriggio di Canale 5 che è incappata in un errore durante “Pomeriggio cinque”. La conduttrice, incredibilmente, ha commesso una gaffe sul cantante Little Tony scambiato per Tony Renis.

Denise Pipitone, la ragazza Denisa smentisce tutto: l'intervista di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso, la gaffe su Little Tony

Tony Renis nasceva 83 anni fa ma Barbara D’Urso durante il suo “Pomeriggio Cinque” l’ha confuso, galeotto il Tony, con Little Tony, famoso cantante scomparso il 27 maggio 2013. Barbara, nell’onda della diretta, voleva fare gli auguri a Tony Renis, ma ha sbagliato persona: “Amici – ha detto felice la conduttrice - oggi compie 83 anni, il grandissimo “zio” Little Tony…”. In un attimo Barbara si è resa conto dell’errore e scoppiando a ridere ha corretto il tiro: “Oh mio Dio no! – ha esclamato sorpresa - No, è Tony Renis. Auguri, un abbraccio, ti voglio davvero bene!”. Una piccola gaffe per Barbara D’Urso che solitamente non fa questo tipo di scivoloni, ma dato l’alto numero di ore di diretta su un piccolo errore si può anche soprassedere…