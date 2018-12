Barbara D'Urso gela Al Bano: «Qualcuno ti riferisce falsità su di me»

A Domenica Live Barbara D'Urso si toglie un sassolino dalla scarpa, a proposito della mancata partecipazione di Al Bano lo scorso 4 novembre alla sua strasmissione. Loredana Lecciso è in studio e parla di un possibile fraintendimento, inizialmente si era parlato di un presunto malore.

Al Bano in settimana è andato in diverse trasmissioni, tornando sull'argomento ha detto in pratica che la D'Urso ha ingigantito tutto mettendo "in subbuglio mezza Italia" e che lui era semplicemente stanco. Dice di aver inviato il sabato precedente un messaggio alla redazione per dire che non sarebbe riuscito ad essere presente in trasmissione.

Al rientro in studio, nonostante le giustificazioni della Lecciso, la D'Urso sfodera un sorriso smagliante e lancia una fracciatina al cantante: «Caro Al Bano, io temo che ci sia qualcuno che ti riferisce cose sbagliate, io non ti ho mai attaccato. Hai qualcuno che non sa digitare i numeri del telefono. Mai nessuno qui ha ricevuto nessuna telefonata. Se non ce la facevi hai fatto benissimo ad andare da tua mamma che io saluto, hai fatto bene. Bastava una telefonata ci dicevi sto bene tranquilli. Se l'avessi saputo io non avrei fatto niente. Tutto il resto non conta, io ti amo e tu lo sai».

A chi fa riferimento la D'Urso quando parla di "qualcuno che riferisce cose sbagliate?".

