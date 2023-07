Barbara D'Urso fuori da Mediaset, cosa è successo? Gli attacchi per la tv trash: cosa c'è dietro l'addio a Pomeriggio 5

La regina è stata detronizzata. Finisce ufficialmente l'era D'Urso. Dopo 15 anni Barbara D'Urso lascia Pomeriggio 5 ma quello che i vertici Mediaset vogliono far passare come una separazione consensuale, assume sempre di più i contorni di un divorzio burrascoso. Altro che "col cuore". Ma cosa è successo?

Onnipresente con 3 programmi

Fino a non molti anni fa, Barbara D'Urso era il volto di Mediaset. Il 21 gennaio 2008 debutta nella fascia mattutina di Canale 5 con il nuovo contenitore di infotainment “Mattino Cinque” e pochi mesi più tardi, in seguito ai buoni consensi ottenuti dalla puntata pilota, si cimenta anche nella conduzione della prima edizione di "Lo show dei record”, programma dedicato al Guinness dei primati. Tra il 2008 e il 2009 la conduttrice è impegnata in molti programmi: oltre alla conduzione di Mattino Cinque le viene affidata anche la fascia pomeridiana di Canale 5 con un programma dal taglio simile, “Pomeriggio Cinque”, incentrato sulla cronaca rosa (in seguito anche sulla cronaca nera) e sui resoconti dei reality show in onda sulle reti Mediaset. Poi, tra il 2020 e il 2021 viene confermata per la tredicesima edizione di “Pomeriggio Cinque”, la nona edizione di “Domenica Live” e la terza edizione di “Live - Non è la D’Urso”. Insomma, a qualsiasi ora accendevi la tv c'era lei.

La chiusura dei suoi programmi

Ma i tempi cambiano. E la tv di Barbara comincia a scricchiolare e a non piacere più. «I programmi che mescolano gossip, politica, cronaca rosa e nera non funzionano. Sono il passato», dice Pier Silvio Berlusconi. Se il riferimento non è abbastanza evidente, lo sono le sue scelte: nel 2021 vengono chiusi nel giro di pochi mesi due programmi della conduttrice, «Live - Non è la d’Urso» e «Domenica Live», non confermata per la stagione successiva e sostituita dalla combo formata da “Amici” e “Verissimo”, che si è rivelata essere in grado di superare sistematicamente la concorrenza di Rai1. D’Urso, fino a poco prima ritenuta indispensabile, onnipresente nei palinsesti di Canale 5, viene piuttosto rapidamente circoscritta alla fascia pomeridiana, fatta eccezione per la prima serata della scorsa stagione tv su Italia 1, con uno show non di primo piano come La pupa e il secchione.

La tv trash

Barbara con le sue faccette, il caffeuccio, le mani a cuore, diventa il capro espiatorio di una tv che per molti (Pier Silvio in primis), è diventata troppo trash: criticata sul web, protagonista di meme memorabili, lei però va avanti per la sua strada.

E fa di più: si presenta in studio a Verissimo dalla compagna del capo, Silvia Toffanin e replica: «Televisione trash? Non so cosa sia». E forse anche questo è stato un punto fondamentale di non incontro con l’azienda. La sua idea di una tv fatta «col cuore», opinionisti di dubbio gusto, liti al limite della decenza, era vincente. Ed effettivamente gli ascolti (almeno fino a qualche anno fa) le davano ragione. Barbara è una stakanovista: lavora 15 ore al giorno, qualcuno dice che praticamente dorme dentro gli studi Mediaset. Lei cura il suo pubblico che «ama come i suoi figli» e gli da in pasto una tv popolare dove tutti vengono trattati allo stesso modo: dal caso di Mark Caltagirone e Pamela Prati alle interviste ai politici che diventavano più che altro chiacchierate con la "casalinga di Voghera". Indimenticabili i selfie (con boccuccia a cuore) con Silvio Berlusconi.

Cambio programma

Poi però, proprio dopo la morte di Silvio, cambia tutto. Sembra che la D'Urso fosse legatissima a Berlusconi, tanto che il giorno del funerale ricordò di quando lui le disse «sei la più brava di tutte», dandole perfino consigli sul look da indossare in trasmissione. «Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna “col sorriso di velluto e le palle d’acciaio”, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi», scrisse lei dandogli l'ultimo saluto. Evidentemente però Berlusconi aveva un'idea di tv diversa da quello di suo figlio. L’infotainment, quell’ibrido che mixa cronaca nera e rosa, storie feroci e mondo gossipparo, che ha segnato gli ultimi decenni televisivi e di cui la D’Urso è una delle regine italiane, sarebbe infatti ritenuto dal patron di Mediaset ormai un modello superato.

Il comunicato ufficiale

Così, qualche giorno fa, arriva il comunicato ufficiale: «Canale 5 e Barbara d'Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più Pomeriggio 5», si legge nel comunicato stampa diramato dall'azienda televisiva, che «ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete». Il contratto della conduttrice in realtà è in essere fino a dicembre. Ma cosa farà è ancora un mistero.

Chi prenderà il suo posto?

Bionde, entrambe napoletane. Barbara potrebbe essere sostituita da Myrta Merlino. Al funerale di Silvio Berlusconi erano sedute accanto. Adesso una potrebbe subentrare all'altra. Lo riferisce Davide Maggio. Tranne clamorosi ripensamenti, dovrebbe essere proprio la giornalista di La 7 a guidare il pomeriggio di Canale 5 della prossima stagione. Sarà annunciata ai palinsesti Mediaset, che si terranno il prossimo 4 luglio.

#iostoconbarbara

Dopo l’annuncio di Mediaset che presenta la decisione come consensuale, in pieno accordo, tra l’azienda e l’artista, Barbara D’Urso non ha commentato in nessun modo la vicenda sui suoi canali social. A dire qualcosa che ‘smentisce’ il fatto che la decisione sia stata totalmente condivisa, ci ha pensato la sorella della conduttrice, Daniela, che ha twittato: " SOLIDARIETÀ. PUNTO.E FACCIAMO RUMORE. CA**O!", lanciando l’hashtag #iostoconbarbaradurso e ritwittando vari messaggi dei fan, tutti dello stesso tenore, come quello che recita: "Solidarietà ad una donna che ha sempre rispettato l’azienda che fino a tre anni fa la mandava in onda ad ogni ora del giorno e anche in piena pandemia. Sarai sempre LA conduttrice, non una qualsiasi. Ci auguriamo per te nuovi progetti."

Cosa farà la D'Urso?

Ma cosa farà Barbara D’Urso senza l’impegno quotidiano su Canale 5? Le voci e le indiscrezioni si rincorrono velocissime in queste ore. C’è chi parla di una sua possibile partecipazione come giurata nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, chi la vede già pronta a traslocare anche lei, insieme ad altri big, a Discovery, sicuramente si sa già che la conduttrice, nelle vesti di attrice, nei prossimi mesi sarà impegnata nella turnè teatrale di "Taxi a due piazze". E, lei stessa, ha annunciato un piano A (extra televisione): la creazione dell'agenzia di eventi "B&Fable Events": «Tra i tanti impegni (televisivi e non) e in segreto abbiamo pensato a questo progetto per tutti coloro che amano sentirsi favolosi!», scrive lei sui social.