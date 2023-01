Marocco, bambino gareggia scalzo (con i piedi fasciati): la foto commuove il web. Bufera sulla federazione

La foto di un ragazzino che partecipa ad una gara nazionale di corsa campestre, con i piedi nudi, avvolti solo da nastro adesivo, ha suscitato una tempesta emotiva sul web, in Marocco. Un fotografo di sport, Simo Hamdi, l'ha postata in serata su Instagram; l'immagine è stata scattata lunedì mattina a Tamesna, alle porte di Rabat. «Gli eroi nascono dal grembo della sofferenza», scrive il fotografo a chiosa dell'immagine.

Sono bastate poche ore perché il piccolo Ahmed, rintracciato nella modesta casa di famiglia, fosse fotografato di nuovo, questa volta in posa con un paio di scarpette da corsa. I social media si sono scatenati contro l'associazione sportiva per cui il piccolo gareggiava, colpevole di non aver neppure fornito l'attrezzatura necessaria per la gara.

Una polemica che alcuni giornali online marocchini hanno accostato a quella del campione olimpico Soufiane El Bakkali, originario di Fes, che su Instagram, all'inizio del mese, aveva criticato i vertici della Federazione reale del Marocco, «incapaci di motivare i migliori atleti del paese».