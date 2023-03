Stéphane Voirin, il marito della prof uccisa che ha ballato al funerale della moglie: «Agnès amava danzare, la amavo moltissimo»

La moglie di Stéphane Voirin era Agnès, la professoressa di spagnolo di 53anni uccisa in classe da un liceale con problemi psichiatrici. Venerdì scorso ci sono stati i funerali a Biarritz, nei Paesi baschi francesi, e a un certo punto il cinquantenne Stéphane si è messo a ballare da solo, sulle note di Love di Nat King Cole, davanti alla bara di Agnès. «Una delle più tragiche e meravigliose scene di danza che io abbia mai visto. Attraverso lui vedi ballare anche lei», ha scritto Benjamin Millepied, uno dei più grandi ballerini e coreografi al mondo.

Balla davanti alla bara della moglie uccisa da uno studente, la folla si unisce a lui

Il video

Il video che ha commosso tante persone in Francia e nel mondo è diventato virale sul web. «Sono felice che da questo dramma sia uscito qualcosa di bello, una specie di sentimento condiviso. Io e Agnès eravamo innamorati, e molto legati. Come me, ma ancora più di me, Agnès amava la vita, e in suo onore voglio continuare a dire che la vita è bella. Ho letto tante belle parole, sono molto sorpreso. Le persone hanno capito che il mio è stato come un grido del cuore, l’amore di un uomo che ha perduto la donna che amava. È molto semplice, drammatico e semplice», ha raccontato l'uomo al Corriere della Sera.

«Io e Agnès condividevamo tante passioni ma al centro c’era comunque la danza, ci siamo conosciuti ballando nel 2010. Tutto è nato così e mi è venuta voglia di salutarla come era cominciato, sulle note di Nat King Cole. Ho avuto voglia di vivere quel momento un po’ alla mia maniera, certo non pensavo proprio che lo avrebbe visto così tante persone, non immaginavo che poi sarebbe stato diffuso su Internet, per me quella era una dimensione intima. Qualcuno che era al funerale si è unito a me, anche persone che non conoscevo. Sono stato felice, per me è stata un’ode all’amore e alla vita, che continua. La vita deve continuare, è un omaggio ad Agnès, che era una persona meravigliosa. Vorrei tanto poterla baciare ancora».