Aurora Ramazzotti mostra alla mamma l'anello di fidanzamento: Michelle Hunziker si commuove

Un momento di commozione per Michelle Hunziker durante un pranzo in famiglia. La conduttrice è stata sorpresa a tavola al Trussardi Cafè, locale di famiglia nel centro di Milano, mentre cena assieme alla sua prima figlia Aurora, nata dalla sua passata relazione con Eros Ramazzotti e ora impegnata come opinionista a "Mai dire Talk" e il fidanzato Goffredo Cerza.

Durante il pasto con i due piccioncini, come dimostrano le foto pubblicate da “Diva e donna”, Aurora, 22 anni, mostra un anello alla mamma che poi sembra piangere ed usare un fazzoletto per asciugarsi le lacrime. La commozione della Hunziker fa pensare che quello mostrato da Aurora possa essere l’anello di fidanzamento, preludio alle nozze, per la coppia che è diventata inseparabile da quando ha reso pubblica la love story due anni fa. Dopo la cena Michelle abbraccia caldamente tanto Aurora quanto il futuro genero, pronta a tornare dalle sue altre due figlie, Sole e Celeste, nate dal suo matrimonio con Tomaso Trussardi.

Ultimo aggiornamento: 09:27

