Aurora Ramazzotti è incinta, a gennaio la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker diventerà mamma

Le avevano viste comprare un test di gravidanza ma non si sapeva per chi fosse, ma ora c'è la risposta. Aurora Ramazzotti è incinta. Tornate dalle vacanze in Sardegna la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker era stata beccata dai paparazzi di Chi in una farmacia di Milano intenta a comprare un test. Oggi è sempre il settimanale di Signorini, in edicola domani, a dare la lieta notizia: dopo 5 anni di relazione con Goffredo Cerza, la 25enne aspetta un bambino e diventerà mamma a gennaio

«Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti comprano un test di gravidanza»: per chi è?

Aurora ramazzotti è incinta, i nonni pazzi di gioia

Agli amici i nonni rock hanno confessato di essere felicissimi e impazienti. Si era vociferato anche di un ritorno di fiamma tra Eros e Michelle ma probabilmente tutto questo rivedersi e rifrequentarsi (oltre a una stima e rispetto reciproci) era dovuto al fatto che custodivano questa bellissima notizia.

Si era già fatto gossip sulla presunta gravidanza della Ramazzotti e i rumors erano diventati talmente tanto forti da spingere la figlia d'arte a ironizzare su TikTok «No, non sono incinta. È solo pancia, mi piace mangiare». Ma insomma ad Aurora sicuramente piace mangiare ma la rotondità era per un altro motivo.

E mamma Michelle, in effetti, sono mesi che condivide scatti con la sua bimba, che presto diventerà mamma.