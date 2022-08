Aurora Ramazzotti incinta, chi è il papà Goffredo Cerza, ingegnere e influencer fitness

Romano, 26 anni, ingegnere laureato a Londra ma anche influencer digitale nel mondo del fitness. È l'identikit di Goffredo Cerza, il ragazzo che ha fatto innamorare Aurora Ramazzotti e da cui ora aspetta un bambino (o una bambina). Se la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è cresciuta sotto i riflettori, poco o nulla si sa invece del misterioso fidanzato con cui sta insieme da 5 anni. I due si sono conosciuti a Londra - dove lui ha studiato - e da qualche anno convivono a Milano.

Goffredo Cerza, chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti

Figlio di due specialisti nel settore sanitario Goffredo è cresciuto a Roma. La mamma, Francesca Romana Malato è manager in un Poliambulatorio specialistico della capitale, il papà è Fabio Cerza, ortopedico e traumatologo. Goffredo ha una sorella più grande Carolina, biologa molecolare, che ha avuto da poco una bambina rendendolo zio.

Goffredo non ha voluto seguire le orme della famiglia nel settore sanitario e dopo il diploma alla Marymount International School di Roma si è laureato in Ingegneria Elettrica alla University of London. Poi ha conseguito un master in International Business presso Hult International Business School. Dopo aver lavorato come Marketing Manager e Business Analyst a Londra ha deciso di tornare in Italia dopo lo scopppio della pandemia. Nel frattempo infatti proprio a Londra aveva conosciuto Aurora e così con il Covid ha deciso di tornare a Milano per stare più vicino a lei. A Milano ha continuato la sua carriera nel Marketing ha trasformato la sua passione per il fitness in un lavoro creando “kingcerzfitness”: gestisce profilo Instagram, pagina web e app di fitness dove realizza programmi di allenamento personalizzato.

L'amore con Aurora, da Londra a Milano

L'amore tra Aurora e Goffredo è sbocciato nel 2017 a Londra. I due si sono conosciuti grazie a un'amica in comune, Sara Daniela - che in quel periodo viveva nella City -. Una relazione rafforzata da passioni comune come il fitness e i viaggi. Da qualche anno è arrivato il primo grande passo della convivenza e l'adozione della gattina Tabby. Ora però la famiglia è pronta ad allargarsi ancora con l'arrivo della cicogna.