«Aurora Ramazzotti, sei incinta?» La domanda dei fan dopo la romantica dedica a Goffredo

Ultimo aggiornamento: 13:07

Susarebbe spuntato un indizio e tra i fan della figlia di Eros e Michelle Hunziker avrebbe iniziato a serpeggiare il dubbio.Tutto è nato da una dolce dedica che la giovane conduttrice ha rivolto al fidanzato Goffredo: «». La frase sibillina ha scatenato il gossip, anche perché più di una volta mamma Michelle ha espresso il desiderio di diventare nonna presto. Che Aurora la voglia accontentare?In realtà la romantica dedica è una citazione tratta. In particolare, la canzone in questione è "Una vita nuova". La foto che affianca la didascalia è stata scattata alWonderland Winter, il parco attrazioni natalizio dell’Hyde Park londinese. Tanto che alcuni follower hanno anche chiesto ad Aurora se si fosse trasferita in Inghilterra.La figlia di Eros e Michelle per il momento non avrebbe risposto. Che sia stata solo una romantica dedica tratta dall'album del papà o davvero? Staremo a vedere.