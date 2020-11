Aurora Ramazzotti positiva al Covid, l'annuncio a Ogni Mattina. In isolamento anche il fidanzato

Aurora Ramazzotti positiva al Covid. L'annuncio è stato fatto dalla figlia di Eros e Michelle Hunziker durante la trasmissione Ogni Mattina su Tv8. «Ho avuto la tosse e a me non viene mai – ha raccontato - quindi mi sono resa conto che doveva essere per forza un virus. Speravo fino in fondo non fosse lui, ma invece poi era lui. Adesso sto molto meglio, ma ho avuto una fortissima sinusite».

Aurora è quindi in isolamento con il fidanzato Goffredo Cerza, anche lui positivo. «Fortunatamente abbiamo avuto la prontezza, dato che ci aspettavamo il lockdown, di confinarci. Quindi io e Goffredo non abbiamo avuto contatti con tante altre persone».

Ultimo aggiornamento: 17:57

