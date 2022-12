Aurora Ramazzotti compie 26 anni, gli auguri social di mamma Michelle e papà Eros: «Ti amiamo»

Aurora Ramazzotti compie 26 anni. Un compleanno molto speciale per la figlia d'arte di una delle coppie dello spettacolo più amate degli anni '90. Aurora è infatti in dolce attesa del primo figlio con il compagno Goffredo Cerza, i due presto diventeranno genitori, e la 26enne spesso e volentieri condivide con grande orgoglio foto del suo pancione con i suoi follower.

Gli auguri di Michelle e Eros

Non potevano ovviamente mancare gli auguri di mamma Michelle e papà Eros. La showgirl di origini svizzere, sul suo profilo social ha voluto pubblicare un augurio speciale per la sua primogenita, pubblicando nelle proprie storie instagram una foto che ritrae una Michelle giovanissima con in braccio un'Aurora poco più che neonata, seguita da una scritta "I love you". I genitori della 26enne non perdono mai occasione per dichiarare il loro amore verso la figlia e quale occasione migliore del suo compleanno. Anche Eros ha voluto dedicare parole al miele sul suo profilo instagram: «26 anni d’Amore. Auguri cucciola mia». Eros, che non nasconde l'entusiasmo al pensiero di diventare nonno, recentemente, sul nipotino in arrivo ha dichiarato: «Lo voglio con me sul palco».

